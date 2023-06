TheBorderline, la dura accusa di Anna Foglietta: “Se a 20 anni…”

TheBorderline, Anna Foglietta (e non solo) si scaglia contro di loro. TheBorderline è il collettivo romano di youtuber formato dai ragazzi che erano all’interno del suv che mercoledì, nel quartiere di Casal Palocco a Roma, ha travolto una Smart uccidendo Manuel, un bambino di 5 anni.

Tanti i vip tra cui Anna Foglietta, Noemi e Alessandro Gassman che, sul web si sono scagliati contro i giovani che hanno provocato l’incidente. Con loro anche tanta gente comune.

TheBorderine, Anna Foglietta: “Se a 20 anni fai una challenge e ammazzi un bambinosei un assassino”

Tra i primi a scrivere su Instagram è l’atttrice Anna Foglietta: “Se tu a 20 anni ti affitti un Suv Lamborghini sei un c… Se tu a 20 anni fai una challenge per filmare la guida di 50 ore a bordo di un Suv Lamborghini affittato sei un super c… Se tu a 20 anni mentre fai quella challenge a bordo di un Suv Lamborghini affittato ammazzi un bambino di 5 anni sei un assassino. L’unica arma che abbiamo per contestare questo scenario fatto di vuoto totale, è la cultura. Questo schifo avviene in un momento storico dove il vuoto totale dovrebbe essere riempito dalla cultura. Come si può credere di essere un vincente solo a bordo di un Suv affittato, per poi postarlo sui social? Ma che razza di vite vivono sti ragazzi? Povera famiglia distrutta. Poveri noi”.

TheBorderline, Alessandro Gassmann: “Se si togliesse a questi trogloditi…”

Alessandro Gassmann lancia invece una proposta con un post su Twitter: “Ma se si togliesse a questi trogloditi, a questo punto pericolosi per se stessi e gli altri, di guadagnare con i loro post, gli si taglierebbero le gambe e forse si salverebbero molte vite”.

Noemi: “Basta esaltazione sul web degli atteggiamenti distruttivi e tossici”

Noemi abita là vicino. Questo il suo racconto su Twitter: “Mi sveglio con la terribile notizia del bambino di 5 anni che purtroppo non c’è più. Abito lì vicino e passo spesso in quella zona di Roma, ma purtroppo certi episodi capitano ovunque. Non è più tollerabile esaltare sul web certi atteggiamenti distruttivi e tossici che ci portano solo verso il basso in una parabola involutiva che sembra inarrestabile. Riprendiamo il contatto con la realtà e il valore dell’empatia; una vita non può finire così”.

Il commento della mamma di Luca Valdiserri