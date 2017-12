TORINO – Non vuole lavorare la domenica del 31 dicembre a San Silvestro e così il supermercato per cui lavorava l’ha trasferita a 100 chilometri di distanza da Torino. A raccontare il provvedimento preso nei confronti della donna, che lavora nel reparto ortofrutta di un Eurospin, è stato il sindacato Cisl.

Giovanni Falconieri sul sito del Corriere della Sera scrive che la dipendente lavorava da 12 anni nel discount, ha 40 anni e due figli piccoli, oltre che un marito che ha perso il lavoro dopo che l’azienda in cui lavorava è fallita. Il suo contratto presso l’Eurospin di Susa prevede il riposo domenicale e per questo la donna si è rifiutata di lavorare la domenica di San Silvestro:

“Il 14 dicembre Laura avrebbe spiegato alla responsabile del punto vendita che non aveva intenzione di prestare servizio nella giornata di San Silvestro, dal momento che il suo contratto prevede i festivi solo su base volontaria e senza che l’azienda possa obbligarla. Il giorno successivo, alla dipendente quarantenne del reparto ortofrutta sarebbe stato comunicato che a partire da lunedì 18 dicembre avrebbe lavorato per una settimana nella sede di Cuorgnè, a 98 chilometri di distanza da Susa. La donna ha interpretato questa scelta come una punizione. E ha denunciato l’episodio al sindacato, spiegando che la decisione dell’Eurospin viola il suo contratto perché non prevede trasferte così distanti. Dall’azienda, per ora, non è arrivata alcuna replica”.