Torna a casa ubriaco e costringe con la forza la moglie ad avere un rapporto sessuale: i figli chiamano la Polizia

Ad un uomo residente a Chioggia in provincia di Venezia, è stato notificata la misura dell’allontanamento dalle mura domestiche per gli abusi subiti dalla moglie. L’uomo, domenica scorsa, è rientrato a casa in tarda notte ubriaco e sotto l’effetto di droga. Non è la prima volta che accade e questo comportamento ha portato già in passato a diversi episodi di violenza domestica contro la moglie. Domenica la situazione è degradata ulteriormente: l’uomo ha infatti tentato di costringere con la forza la moglie a un rapporto sessuale.

A difendere la donna sono intervenuti i due figli della coppia. Il maggiore di 17 anni, è riuscito ad allontanare fisicamente il padre. Il ragazzo, visibilmente spaventato, ha poi contattato la Polizia locale che è intervenuta immediatamente decidendo, in accordo col magistrato di turno, per l’allontanamento dell’uomo che di professione fa il pescatore.

Dopo la denuncia, dinanzi al giudice che ha convalidato le misure cautelari che prevedono il divieto di avvicinamento alla moglie, si è presentato l’avvocato. L’uomo era in mare a lavorare. I poliziotti hanno così dovuto attendere per giorni il ritorno del pescatore a cui è stato notificato il provvedimento.