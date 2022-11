Una donna di 82 anni è stata investita ed è morta mentre era in sella alla sua bicicletta. È accaduto a Roccafranca, in provincia di Brescia. Ad investire la donna è stato un mezzo della raccolta differenziata che in manovra non ha probabilmente visto l’anziana, che cadendo è morta sul colpo.

Forse dovresti anche sapere che…