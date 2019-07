Treni, incendio cabina atto doloso. E in Val Susa i no Tav abbandonati lanciavano razzi

ROMA – L’incendio di una cabina elettrica e di altre due strutture limitrofe di questa notte vicino Firenze sulla linea dell’Alta Velocità a Rozzano è un atto doloso. Un attentato, dunque, su un bersaglio sensibile e scelto con cura visto che è bastato a spezzare l’Italia in due e a paralizzare la circolazione dei treni.

Se ignota è la mano, è impossibile per il movente non sospettare collegamenti con la frangia anarchica più irriducibile dell’area No Tav più incline a violare le leggi per difendere la causa.

Nelle zone del cantiere sono riprese le ostilità violente, tanto più che la guerra all’Alta Velocità sembra ormai persa definitivamente.

Un post anarchica che assomiglia a una rivendicazione. “Cosa è successo? All’alba, nella prima periferia del capoluogo toscano, una cabina elettrica dell’Alta Velocità si è surriscaldata al punto da andare in fiamme. Sarà stato un caso? Una coincidenza? Una ‘vile provocazione’? Oppure, più semplicemente ed umanamente, un gesto d’amore e di rabbia?”.

E’ quanto si legge sul sito ‘Finimondo.org’, vicino all’area anarchica. Frase che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere una sorta di rivendicazione.

Il 26 luglio scade il termine entro il quale Roma deve chiarire con l’Unione Europea la propria posizione sul Tav, pena la perdita di una montagna di soldi.

In Valle di Susa la sensazione che si stia giocando una specie di partita decisiva è palpabile. Si teme insomma, negli ambienti investigativi come tra gli osservatori più attenti, che si stia per entrare in una fase di ripiegamento No Tav che minaccia di essere ancora più pericoloso.

Gesti estremi dettati dalla frustrazione e dalla consapevolezza che di sponde politiche nell’arco istituzionale non ne esistono più.

Il leader No Tav: “Non ci sono governi amici”. E le recenti dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio (“fermarlo adesso costa il triplo delle energie”) non sono state esattamente rassicuranti per gli oppositori del supertreno. I No Tav, comunque, non si sono mai fatti troppe illusioni su eventuali sponde politiche. “Non ci sono governi amici” è il mantra che il leader storico del movimento, Alberto Perino, ripete da sempre.

Gli scontri al cantiere Tav di Chiomonte e sul lato opposto

Dopo la dimostrazione del 19 luglio nella zona di Chiomonte, la notte successiva i militanti No Tav hanno concesso il bis sul versante opposto del perimetro, tra boschi, sentieri e dirupi. Duecento attivisti, quasi tutti giovani frequentatori del vicino ‘campeggio’ di Venaus giunti da tutta Italia, sono partiti in corteo dall’abitato di Giaglione.

Razzi contro gli agenti. Un falò con fiamme alte quattro metri, qualche tentativo di sfondare o danneggiare la grata alternando attrezzi da carpenteria con un tronco d’albero utilizzato a mo’ di ariete; infine, mentre il grosso del corteo faceva dietrofront, il lancio di petardi, bombe carta e razzi di segnalazione nautica al di là dell’ostacolo presidiato dalle forze dell’ordine. (fonte Ansa)