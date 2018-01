ROMA – Trenord, attraverso i propri profili ufficiali sui social, ha spiegato subito dopo il deragliamento del treno Regionale 10452 alle porte di Milano, che “a causa di un inconveniente tecnico in prossimità della stazione di Pioltello, che richiede un necessario intervento delle autorità competenti, la circolazione è al momento interrotta tra le stazioni di Treviglio e Milano”.

Questo tipo di linguaggio di fronte a un incidente di tale portata, che ha causato tre vittime e diversi feriti gravi, ha scatenato le polemiche sui social.

“Non commento, meglio” aggiunge su twitter Simona Bellocci. “#trenord siete scandalosi,- aggiunge Ilaria Possenti – non potete annunciare ritardi per un inconveniente sulla linea quando è deragliato un treno!”. “Male e malissimo. Usiamo le parole – prega Paulo R. – come si dovrebbero usare. Già fate pena in tutto, vi prego almeno su i social un linguaggio corretto per questo brutto momento”.

“Ma un minimo di vergogna no ? Inconveniente tecnico! – sbotta Alba Cosentino – DISASTRO FERROVIARIO CON MORTI E FERITI…” . “Alla faccia dell’eufemismo!!!” si accoda l’utente Palla. Per far capire meglio il concetto, The Wickedly talented posta una foto del treno deragliato con la didascalia: “Inconveniente tecnico?”. Valeria Capellaro gli risponde che “scrivere in una comunicazione ufficiale dettagli di morti e feriti, magari prima che i soccorsi abbiano finito, mi sembra peggio”, ma la sua è una voce isolata tra le tante critiche.