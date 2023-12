Trovato morto impiccato il giovane di 16 anni scomparso da due giorni

E’ stato trovato morto il giovane di 16 anni che era scomparso da casa da due giorni fa in provincia di Viterbo. Il giovane, secondo quanto si apprende, è stato trovato impiccato e il corpo sarebbe stato scoperto questa mattina. Gli investigatori non escludono che si tratti di un gesto volontario. Nelle ore successive alla scomparsa i genitori avevano diffuso un appello sui social per ritrovarlo. Appello che era stato pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune di Castel Sant’Elia. Le ricerche erano partite ieri, in campo i vigili del fuoco e i carabinieri. Questa mattina il tragico ritrovamento nelle campagne tra Castel Sant’Elia e Civita Castellana.

Forse dovresti anche sapere che…