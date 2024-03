Uccide la moglie a coltellate mentre erano da soli in casa. E’ successo ieri attorno alle 14,30, nella loro abitazione di via Donizetti a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo.

La donna aveva 49 anni. Inutili i soccorsi per salvarle la vita, non ce l’ha fatta. Il marito, di origine nigeriana, è stato arrestato poco dopo dai carabinieri di Treviglio.