Uccide il padre a coltellate durante una lite: fermato 23enne

Uccide il padre a coltellate: arrestato un ragazzo di 23 anni, Alessio Cosco. E’ successo a Botricello, in provincia di Catanzaro. L’uomo, 52 anni, è morto sul colpo. L’omicidio è avvenuto nel corso di una lite. La vittima, Francesco Cosco, faceva il muratore. Il primo ad arrivare sul posto è stato il medico di famiglia allertato da un parente, ma il 52enne era già morto.

Uccide il padre a coltellate, omicidio a Botricello

Come racconta il Corriere della Sera, il giovane, con disturbi psichici era seguito dai servizi dell’azienda sanitaria per la salute mentale. Stamattina il padre era rientrato per pranzo. A quell’ora in casa c’erano solo padre e figlio, la madre e gli altri fratelli si trovavano fuori. Tra i due, probabilmente, è nata una discussione: il papà avrebbe cercato di tenerlo calmo, di assecondarlo nelle sue richieste. Questa volta, però, il 23enne sarebbe andato in escandescenza. Ha preso un coltello da cucina ed ha aggredito il padre, colpendolo più volte. Alessio ha continuato ad infierire e solo dopo l’arrivo dei familiari si è staccato dal padre.

