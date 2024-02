L’ennesimo femminicidio in Italia, questa volta avvenuto a Bovolenta in provincia di Padova. La vittima è Sara Burattin, una donna di 41 anni che è stata trovata morta con diverse coltellate. Il suo corpo senza vita è stato scoperto in mattinata dalla mamma he vive da sola nella casa di viale Italia dove la vittima era andata a farle visita. La donna, dopo aver scoperto il corpo, si è sentita male nel cortile della sua abitazione.

Viale Italia è vicino alla caserma dei Carabinieri. I militari dell’Arma sono stati allertati e sono intervenuti immediatamente. Con i Carabinieri del nucleo investigativo ed il medico legale, nell’abitazione è arrivato anche il magistrato di turno. Fortemente indiziato risulta essere il marito della vittima, un 39enne che al momento risulta irreperibile. L’uomo è ricercato. La coppia ha una figlia di 12 anni.