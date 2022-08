Un uomo di 67 anni ritrovato senza vita sui Monti di Berzo Inferiore in Vallecamonica in provincia di Brescia. Ieri sera non era più rientrato a casa dopo una giornata alla ricerca di funghi. Non vedendolo rientrare, i familiari intorno alle 20 hanno lanciato l’allarme. Dopo una notte di ricerche ininterrotte che hanno coinvolto una trentina di soccorritori fra Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico), Sagf (Soccorso alpino Guardia di finanza), Carabinieri e Vigili del fuoco, questa mattina il tragico ritrovamento.