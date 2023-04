La “veggente” di Trevignano è stata intervistata da Bruno Vespa nel suo programma “Cinque Minuti”. La donna si è difesa spiegando al giornalista che la Madonna non piange sangue di maiale: “Il sangue è stato analizzato dai Ris in presenza del mio vescovo cui noi abbiamo lasciato anche il nostro Dna, mio e di mio marito“. La donna spiega che, dopo aver dato il sangue non ha saputo il risultato delle analisi.

Trevignano, la veggente: “Dire che dalla Madonna sgorga sangue di maiale è una cosa assurda”

Dire che il sangue sgorgato dagli occhi della statua della Madonna di Trevignano è di maiale “è una cosa assurda” spiega ancora la donna. “Non piange il terzo giorno di ogni mese, sono tutte falsità. Noi diciamo un rosario, la madonna lascia un messaggio” prosegue. E spiega: “La prima volta [che ha pianto] è stato ad aprile 2016. Abbiamo portato questa statuina da Međugorje. Dopo il nostro rientro ha pianto prima lacrime bianche e poi lacrime di sangue. Da due anni non piange, la madonna ha pianto due anni fa lacrime di sangue e poi non ha più pianto. A volte ho chiesto per favore se poteva dare soltanto il segno della sua presenza davanti a persone molto scettiche e lei ha lacrimato qualche volta lacrime bianche sugli occhi, ma io non tocco gli occhi, ci mancherebbe”.

L’abuso della credulità popolare

La donna è in studio con il suo avvocato. E Bruno Vespa chiede al legale: “Ma qui non c’è il reato dell’art. 661 c.p., ovvero l’abuso della credulità popolare?”. L’avvocato spiega che “si tratta di un illecito amministrativo. Ciò che è importante è che non vengano raccontate menzogne”. E Vespa conclude: “Per credere alla Madonna non c’è bisogno di vederla piangere”.

Forse dovresti anche sapere che…