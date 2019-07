ROMA – “Questi sono imbecilli e basta”. Ad esprimere la propria rabbia, indirizzata contro una nave da crociera in partenza con il maltempo, alcuni piloti di un rimorchiatore di Venezia, in un filmato riportato dai siti di alcuni media locali. L’episodio risale alla serata di lunedì, quando sul capoluogo lagunare si è ripetuto un forte temporale, simile a quello che domenica sera aveva messo in difficoltà la “Costa Deliziosa”, costretta a una manovra d’emergenza nei pressi di Riva Sette Martiri.

Nessun problema per la grande nave in transito nel bacino San Marco, ma da quella che sembra la cabina di un rimorchiatore partono frasi pesanti all’indirizzo dell’imbarcazione: “Questi sono imbecilli, sono imbecilli, e basta… tutto quello che dovevamo dire lo abbiamo detto… tutto quello che dovevamo dire lo abbiamo detto, e siamo di nuovo punto e a capo: non vediamo più un c… di nulla…”. (fonte Ansa)