Vieri sventa furto al ristorante: “State attenti”. Ecco come funziona la truffa del foglietto

Christian Vieri, su Instagram, ha spiegato di aver sventato un furto in un ristorante di Milano. Il tutto grazie anche alla compagna, Costanza Caracciolo.

E tutto grazie anche a Striscia la notizia. È così – spiega l’ex Velina – che hanno infatti riconosciuto la “tecnica del foglietto” e hanno bloccato una presunta borseggiatrice che voleva appropriarsi dei loro smartphone.

“Siamo a cena ed è arrivata una che voleva rubare il telefonino – racconta – Ma l’abbiamo beccata e mandata via”. Ai suoi follower poi l’ex calciatore ha rivolto un appello pregandoli di fare “attenzione perché queste persone prendono un foglio e lo mettono sul telefono, e poi vi prendono telefono e foglio. A Milano bisogna stare attenti”.

Vieri sventa furto al ristorante. Ecco come funziona la truffa del foglietto

In pratica quindi qualcuno si finge turista e si avvicina al tavolo con la cartina in mano. Poi, fingendo di chiedere informazioni, appoggia la cartina sopra al telefono. E poi, passato qualche secondo, la finta o il finto turista va via con la cartina e con il telefono.

Questa, in sintesi, la truffa del foglietto. Truffa più volte denunciata anche da Valerio Staffelli a Striscia la notizia.

“Fortunatamente grazie a Striscia e a Valerio Staffelli, abbiamo riconosciuto la solita tecnica del “foglietto” e abbiamo evitato di farci f… i due telefoni sul tavolo! Quindi grazie anche a voi!”, ha scritto Costanza Caracciolo sui social.