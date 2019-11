Vipiteno (Bolzano), cade cavo: A22 e ferrovia del Brennero interrotte

ROMA – A Vipiteno, Bolzano, lo schianto di alcuni alberi ha fatto cadere un cavo di media tensione sull’autostrada del Brennero e sulla linea ferroviaria, che entrambi ora sono interrotte, come anche la strada statale. Per questo motivo il Brennero attualmente è off limits e non possono essere istituiti bus sostitutivi. I tecnici, che si trovano sul posto, devono procedere con massima cautela a causa del cavo che potrebbe ancora essere sotto corrente elettrica. La chiusura durerà alcune ore.

Fonte: Ansa.