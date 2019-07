VITTORIA (RAGUSA) – Due cuginetti di 11 e 12 anni seduti sull’uscio di casa sono stati travolti da un’auto pirata lanciata a folle velocità in via 4 aprile, nel centro storico di Vittoria (Ragusa).

Uno è morto sul colpo e l’altro è stato ricoverato in gravissime condizioni nell’ospedale di Vittoria. Qui, il piccolo è stato stabilizzato in rianimazione prima di essere trasferito in elisoccorso a Catania.

La scena che si è presentata ai soccorritori è stata raccapricciante: l’auto ha infatti tranciato gli arti inferiori di entrambi i bambini.

Il conducente dell’auto, che subito dopo l’incidente si è dato alla fuga a piedi, era alla guida di una Jeep Renegade. Gli agenti della polizia di Stato lo hanno individuato ed arrestato. Nell’auto vi erano altri due occupanti che si sono presentati spontaneamente nella caserma dei Carabinieri di Vittoria dichiarando che alla guida c’era un terzo uomo. I due hanno detto di essere fuggiti per paura di essere linciati.

Un testimone che ha assistito all’incidente ha usato queste parole: “Ai nostri occhi si è presentata una scena agghiacciante perché i due bambini sono stati letteralmente falciati e le loro gambe tranciate dall’auto”.

