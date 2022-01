Zitromax introvabile in Italia: cosa usare in alternativa, quando arriveranno le scorte di Azitromicina (Foto d’archivio Ansa)

Zitromax è introvabile in Italia. L’allarme delle farmacie, da Nord a Sud, è particolarmente importante in questo momento storico. Si tratta di un antibiotica che tratta le infezioni dell’apparato respiratorio. Dunque, viene prescritto sovente nei casi di Covid da curare a casa.

L’esplosione dei contagi però ha messo in crisi il sistema di approvigionamento. Questo perché, rispetto per esempio a un anno fa, sono molti di più i casi che si possono curare a domicilio, senza che sia necessaria l’ospedalizzazione. O il ricorso a cure più complesse.

La domanda è: cosa prescriveranno adesso i medici di base ai pazienti che devono curare a casa i sintomi del Covid? Il corrispondente generico, è la risposta ovvia che a tutti noi è venuta in mente. Già, peccato che anche l’Azimotricina scarseggi.

Covid: cosa usare in alternativa allo Zitromax?

In assenza di Zitromax, viene venduto il farmaco equivalente, l’Azitromicina. Anche in questo caso, l’impennata delle richieste ha cominciato a far scarseggiare le scorte. Ma in questo caso i farmacisti sono ottimisti: nei prossimi giorni potrebbero arrivare i nuovi carichi. A Roma già da lunedì.

Non è escluso però che nel frattempo l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) indichi una nuova famiglia di antibiotici da usare in alternativa. E che, si speri, sia disponibile in abbondanza sul mercato.

Zitromax introvabile in tutta Italia

Da giorni non si trova più nelle farmacie italiane l’antibiotico più utilizzato per i malati di Covid sia a casa che in ospedale, lo Zitromax ed il suo generico. A mancare sarebbe la molecola necessaria per la produzione del farmaco che viene prescritto in associazione con antiinfiammatori. La difficoltà nel reperimento del medicinale è dovuta all’enorme utilizzo negli ultimi 2 mesi legato all’aumento dei contagi e probabilmente all’accaparramento anche da parte di chi non ha contratto la malattia ma ha timore del contagio.

L’antibiotico Zitromax ed il generico sono usati nella terapia contro il Covid in seguito a diversi studi scientifici che ne hanno dimostrato la efficacia sia per contrastare eventuale complicanze nei malati dovute a batteri, sia con valenza di immuno modulante contro il virus Sars-Cov2.

Dove trovare lo Zitromax a Roma

A Roma ci sono ancora delle confezioni di Zitromax disponibili. Lo racconta il Messaggero in un articolo di Flaminia Savelli: