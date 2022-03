Abramovich e quegli affari oscuri con il Cremlino, l’inchiesta della Bbc

Un’inchiesta della BBC ha scoperto nuove prove sugli accordi corrotti che hanno permesso a Roman Abramovich di guadagnare miliardi. Il proprietario del Chelsea ha incassato una somma stratosferica di denaro dopo aver acquistato dal governo russo, nel 1995, in un’asta truccata una compagnia petrolifera.

Abramovich avrebbe pagato circa $ 250 milioni per Sibneft che nel 2005 ha poi rivenduto al governo russo per $ 13 miliardi. Gli avvocati dell’oligarca affermano che non ci sono le basi per sostenere che abbia accumulato una considerevole ricchezza attraverso la criminalità.

In precedenza il miliardario russo in un tribunale del Regno Unito aveva già ammesso di aver effettuato pagamenti illegali per far decollare l’affare Sibneft. Nel 2012, era stato citato in giudizio a Londra dal suo ex socio in affari Boris Berezovsky. Abramovich ha vinto la causa e in tribunale ha raccontato come l’asta Sibneft fosse stata truccata a suo favore e dato a Berezovsky $ 10 milioni per pagare un funzionario del Cremlino.

L’inchiesta della Bbc sugli affari di Abramovich con il Cremlino

BBC Panorama ha ottenuto un documento che si pensa sia stato trafugato fuori dalla Russia. L’informazione è stata rivelata al programma tv da una fonte confidenziale, che afferma sia stata segretamente copiata da file conservati dalle forze di polizia russe riguardanti Abramovich.

La BBC scrive che non è in grado di verificarlo ma i controlli con altre fonti in Russia hanno confermato molti dei dettagli contenuti nel documento di cinque pagine. Il documento afferma che nell’accordo Sibneft, il governo russo è stato truffato per 2,7 miliardi di dollari. Un’affermazione supportata da un’indagine parlamentare russa del 1997. Ma non solo: le autorità russe volevano accusare Abramovich di frode. “Gli investigatori del Dipartimento per i reati economici sono giunti alla conclusione che se Abramovich fosse stato processato avrebbe dovuto affrontare accuse di frode… da parte di un gruppo criminale organizzato”, dice il documento.

I rapporti tra Abramovich e il Cremlino

BBC Panorama ha rintracciato l’ex procuratore capo della Russia che negli anni ’90 ha indagato sull’accordo. Yuri Skuratov non era a conoscenza del documento segreto, ma ha confermato in modo indipendente molti dei dettagli sulla vendita di Sibneft. Skuratov ha detto a Panorama: “In pratica si trattava di uno schema fraudolento, in cui coloro che hanno preso parte alla privatizzazione hanno formato un gruppo criminale che ha permesso ad Abramovich e Berezovsky di ingannare il governo e non pagare il denaro che realmente valeva la società”.

Il documento fa pensare inoltre che Abramovich fosse protetto dall’ex presidente russo Boris Eltsin. I file delle forze di polizia russe su Abramovich, dice il documento, sono stati trasferiti al Cremlino e che un’indagine di Skuratov è stata bloccata dal presidente.

“Skuratov stava preparando un procedimento penale per la confisca di Sibneft sulla base dell’indagine riguardante la privatizzazione. Ma è stata bloccata dal presidente Eltsin … Skuratov è stato licenziato”, è la frase del documento riportata dalla BBC. Skuratov è stato licenziato dopo la pubblicazione di un sex tape nel 1999. Sostiene sia stata una trappola per screditare lui e l’indagine.

“La questione era ovviamente politica, poiché nelle indagini sono andato molto vicino alla famiglia di Boris Eltsin, anche attraverso questa sulla privatizzazione della Sibneft”.

Quando nel 2000 Vladimir Putin è salito al potere, Abramovich è rimasto nella cerchia ristretta del Cremlino. Il documento contiene i dettagli di un’altra asta truccata due anni dopo, che coinvolse una compagnia petrolifera russa chiamata Slavneft. Abramovich ha stretto una partnership con un’altra azienda per acquistare Slavneft, ma una società cinese concorrente aveva in programma di fare un’offerta quasi raddoppiata. Molte personalità potenti – dal Cremlino al parlamento russo – se i cinesi avessero vinto l’asta avrebbero perso terreno.

Il presunto sequestro del rappresentate cinese della Cnpc

Il documento sostiene che quando la delegazione cinese è arrivata a Mosca, un rappresentante è stato sequestrato. “La CNPC, azienda cinese concorrente molto forte, ha dovuto ritirarsi dall’asta dopo che uno dei suoi rappresentanti è stato sequestrato all’arrivo all’aeroporto di Mosca ed è stato rilasciato solo dopo che la società ha dichiarato il proprio ritiro”. La storia del sequestro è supportata da fonti indipendenti che non erano a conoscenza del documento.

Vladimir Milov, ex viceministro dell’energia russo all’epoca dell’asta, non ha commentato l’episodio del rapimento, ma ha detto che personalità politiche di alto livello avevano già deciso che a vincere l’asta sarebbe stata la partnership di Abramovich. “Ho detto, guarda, i cinesi vogliono partecipare e pagare un prezzo molto più alto. Mi dicono che non importa, taci, non sono affari tuoi. È già deciso. Slavneft va ad Abramovich, il prezzo è concordato. I cinesi in qualche modo saranno esclusi”.

Non vi è alcun indizio che Abramovich fosse a conoscenza del sequestro o che abbia avuto un ruolo nell’episodio. Come confermato dai suoi legali alla BBC. Qualunque sia la ragione del ritiro cinese dall’asta, la partnership di Abramovich era l’unica offerta rimasta sul tavolo. E hanno comprato Slavneft a un prezzo stracciato. Gli avvocati di Abramovich affermano che le accuse di corruzione negli accordi Slavneft e Sibneft sono false e negano che fosse protetto da Eltsin.