Angola, trovato il più grande diamante rosa degli ultimi 300 anni

In una miniera dell’Angola è stato trovato il più grande diamante rosa scoperto negli ultimi 300 anni del valore di “decine di milioni” di dollari.

Secondo quanto riportato dal Mirror, in passato i diamanti rosa sono stati battuti all’asta per oltre 72 milioni di dollari ed è probabile che questa sbalorditiva pietra preziosa venga acquistata da un altro ricco acquirente internazionale.

La scoperta

Durante gli scavi nella miniera di Lulo, in Angola, gestita dalla compagnia australiana Lucapa Diamond e dal governo angolano, i minatori hanno trovato il diamante da 170 carati. Una volta tagliata e lucidata la pietra grezza può diminuire del 50% le sue dimensioni ma il “Lulo Rose” ha attirato l’attenzione per il suo colore spettacolare e unico.

Parlando della scoperta, il ministro delle Risorse minerarie Diamantino Azevedo ha dichiarato: “Questo record e lo spettacolare diamante rosa continua a mostrare l’Angola come un attore importante sulla scena mondiale per l’estrazione di diamanti e dimostra il potenziale e i risultati per l’impegno e gli investimenti nella nostra industria mineraria di diamanti”.

I diamanti più grandi mai trovati in Angola

La pietra preziosa è la 27ma di oltre 100 carati che si trova nel nord-est ricco di diamanti dell’Angola e la quinta più grande mai trovata nel sito. Il record per il diamante più grande mai scoperto era di ben 404 carati ed è stata chiamata la “Pietra del 4 febbraio”, mentre la “Pink Star” da 59,6 carati detiene il record attuale per il prezzo più alto pagato all’asta per un diamante rosa. Nel 2017 è stato venduto a Hong Kong per 71,2 milioni di dollari.