Arabia Saudita-Gran Bretagna: colloquio ministri Difesa su Gaza

Il ministro della Difesa dell’Arabia Saudita, il principe Khalid bin Salman, ha ricevuto ieri sera una telefonata dal suo omologo britannico Grant Shapps. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”.

Durante la telefonata, i ministri hanno esaminato le relazioni tra i loro paesi. Hanno inoltre discusso degli sviluppi regionali e internazionali e dei modi per ridurre le crescenti tensioni tra le nazioni in particolare per la crisi di Gaza.

Intanto a Riad è stato deciso dal governo un giro di nomine dei funzionari sauditi che hanno ottenuto nuovi incarichi dopo che le autorità hanno emanato una serie di decreti reali.

Arabia Saudita, le nuove nomine dei funzionari del Governo

Il principe Salman bin Sultan è stato nominato governatore della regione di Medina con il grado di ministro. Il principe Badr bin Sultan, vice governatore della regione della Mecca, è stato sollevato dal suo incarico e sostituito dal principe Saud bin Mishaal.

Il principe Ahmed bin Fahd è stato sostituito come vice governatore della provincia orientale dal principe Saud bin Bandar.

Il principe Khaled bin Saud è stato nominato vice governatore della regione di Tabuk, mentre il principe Khalid bin Sattam è stato nominato vice governatore della regione di Asir. Il principe Miteb bin Mishal è il nuovo vice governatore della regione di Al-Jawf.

Il principe Mansour bin Mohammed bin Saad è stato sollevato dalla carica di governatore di Hafr Al-Batin e sostituito dal principe Abdul Rahman bin Abdullah.

Altre nomine includevano Hisham Al-Falih come assistente ministro degli interni; Khalid Al-Battal come sottosegretario al Ministero degli Interni; Khalid Hadrawi come consigliere presso la Corte Reale; e Khalil bin Ibrahim come viceministro dell’industria e delle risorse minerarie per gli affari industriali.

Musaed Al-Daoud diventa sindaco della Mecca e Abdullah bin Mahdi sindaco della regione di Asir.

Abdullah Al-Maghlouth è stato nominato viceministro dei media e Yousef Al-Biyali diventa vice capo della presidenza dell’intelligence generale per gli affari di intelligence.

A Zuhair Al-Zouman è stato assegnato l’incarico di assistente del presidente della Commissione per i diritti umani.

Il principe Faisal bin Salman è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Re Abdulaziz e incaricato di completare le procedure legali necessarie per formare il consiglio. Servirà anche come presidente del consiglio di amministrazione della Biblioteca nazionale King Fahd.