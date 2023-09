Un bambino disabile ha vissuto grand parte della sua vita chiuso in una gabbia. E’ la drammatica scoperta dalla polizia in Venezuela. Il ragazzino veniva periodicamente rinchiuso in una gabbia di legno da sei donne, tra cui sua madre, che sono state nel frattempo arrestate. Il procuratore generale, sui social, ha rivelato altri dettagli macabri della terribile vicenda.

Bambino disabile rinchiuso in gabbia

“Lo tenevano rinchiuso in una gabbia di legno, senza cibo”, ha scritto sui social il procuratore generale, Tarek William Saab, in un messaggio accompagnato da una fotografia della cella precaria costruita dentro una casa di un quartiere povero della città di Araure. “I responsabili saranno accusati dei reati di trattamento crudele e di associazione a delinquere”, ha aggiunto il procuratore, secondo cui tutte le persone detenute sono parenti del giovane. Per i media locali, il 13enne veniva tenuto nella gabbia, costruita a mano, da quando aveva 6 anni, spesso imbavagliato.