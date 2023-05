Un bambino di 8 anni si perde in un bosco in Michigan, ritrovato vivo due giorni dopo dalle squadre di soccorso. Il piccolo si trovava in campeggio con i genitori, quando i due hanno perso le sue tracce all’interno del Wilderness State Park sulla montagna dei porcospini.

Bambino si perde nel bosco: ritrovato sano e salvo

Secondo quanto riferito dai media, dopo due giorni di ricerche, le squadre di soccorso lo hanno ritrovato. Il piccolo si era rifugiato sotto un tronco a sole due miglia dalla tenda dei genitori.

Nei giorni scorsi la mamma del piccolo Nante, su Facebook, aveva lanciato un appello disperato per ritrovarlo: “In questo momento non vi chiedo aiuto. In molti lo stanno cercando, se avranno bisogno ve lo dirò. Per favore state lontani, sennò sarà più difficile trovarlo”. Un appello che ha funzionato, lasciando spazio per le ricerche ai soccorsi che, in due giorni, hanno ritrovato il piccolo visibilmente impaurito e debilitato, ma in buone condizioni di salute.