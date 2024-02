Black out cellulari in Usa, come la serie Netflix “Leave The World Behind”, ma senza hacker

Interruzioni dei servizi telefonici mobili si sono verificate stamane in tutti gli Stati Uniti. Lo riporta la Cnn. Da New York a Los Angeles decine di migliaia di cellulari sono bloccati, secondo il sito Downdetector.com, con la sola possibilità di effettuare solo chiamate d’emergenza. Colpiti tutti i principali operatori telefonici americani tranne Verizon e T-Mobile che hanno annunciato che i loro sistemi funzionano normalmente.

Il maxi-black out di molti cellulari negli Usa ha lasciato molti utenti nell’impressione di trovarsi dentro al film apocalittico di Netflix Leave The World Behind (‘Il mondo dietro di te’ il titolo in italiano). Il riferimento alla produzione, in cui recitano Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke e che inizia con un blocco totale di tutte le telecomunicazioni provocato da un cyberattacco ai satelliti, ha fatto trend sui social dopo che oltre 70 mila clienti della rete AT&T e altre migliaia da Verizon e TMobile sono andati in panne. Il problema è serio – ha impattato anche le chiamate di emergenza – e le cause non sono state ancora identificate.

“Non sembra essere stato causato da un attacco hacker”, ha precisato la Cnn. Le compagnie telefoniche americane non hanno ancora fornito una spiegazione ufficiale sull’incidente, mentre lentamente le comunicazioni stanno tornando alla normalità.