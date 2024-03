Accetta di fare la damigella al matrimonio dell’amica, poi scopre che deve pagarsi un viaggio di 8mila dollari. A raccontare la storia è un’utente di Reddit, che parla sul social della difficile situazione in cui si trova per via delle nozze della sua migliore amica, che si terranno in “una piccola città scandinava dell’estremo nord”, luogo di nascita del futuro marito. La cerimonia è stata recentemente spostata dal 2025 al 2024 e mancano solo 4 mesi.

“Tra i voli, l’hotel…L’auto a noleggio, l’abito da damigella d’onore, l’abito tradizionale completo da indossare per alcuni eventi, il soggiorno degli animali domestici e spese accessorie generali stiamo valutando un minimo di $ 8.000”, ha spiegato l’invitata. La sposa è dispiaciuta per il cambio di data, ma allo stesso tempo non riconosce l’impatto finanziario che può avere tutto questo su chi deve partecipare.

La sposa e lo sposo “hanno un buon lavoro”, spiega l’amica, mentre lei e suo marito hanno trascorso gli ultimi quattro anni “risparmiando per il nostro viaggio per il decimo anniversario, un tour di 3 settimane in giro per il Giappone e avevano appena prenotato i voli quando c’è stato il cambio di data”. Adesso la damigella non sa cosa fare, se mentire o dire la verità. Teme che la loro amicizia possa rovinarsi, ma allo stesso tempo ritiene che non sia giusto organizzare un matrimonio in cui gli invitati debbano spendere così tanto.