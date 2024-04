Donald Trump rischia il carcere: se condannato nel suo processo per il soldi dati alla attrice porno Stormy Daniels. Fino a 136 anni! esclamano i tedeschi di Bild.

L’ex presidente Usa è stato incriminato per il pagamento della ex pornostar Stormy Daniels, contabilizzato come spesa legale.

130mila dollari versati per comprare il silenzio di Stormy Daniels, con cui ebbe una relazione sessuale nel 2006.

Nel tribunale di New York il processo ha avuto inizio con la selezione dei giurati.

Decine di giurati sono stati scartati perché hanno affermato di non poter essere imparziali

Ma dopo il primo giorno di trattative, l’ex presidente degli Stati Uniti è rimasto infastidito da un dettaglio completamente diverso. A causa delle sessioni quotidiane, perderà il diploma di scuola superiore di suo figlio diciottenne Barron. “Non vedevo l’ora che arrivasse la cerimonia di laurea. Ma sembra che il giudice non mi permetterà di sfuggire a questa frode”, ha tuonato Trump nel corridoio della Corte Suprema di New York dopo il primo giorno di processo.

Gli avvocati di Trump avevano precedentemente chiesto al giudice Juan Merchan di saltare il giorno del processo del 17 maggio. Il presidente, forse presto, avrebbe potuto partecipare alla cerimonia di laurea di Barron presso l’Accademia privata di Oxbridge a Palm Beach, in Florida.

Ma il giudice Merchan non ha esaudito il suo desiderio: “Dipende davvero se arriviamo in tempo e a che punto siamo nel processo”, ha detto. Ha persino minacciato l’ex presidente di custodia cautelare se non si fosse presentato al processo o avesse violato i requisiti sulla cauzione.

Negli USA circolano voci su Barron (2,01 metri di altezza), il più giovane dei cinque figli di Trump, che potrebbe seguire le orme imprenditoriali e politiche del padre.

Trump è accusato di falsificazione di documenti. Si dice che lo scopo fosse quello di mantenere segreto un pagamento segreto di 130.000 dollari all’attrice porno Stormy Daniels. Afferma di aver fatto sesso con Trump nel 2006. Trump lo nega. Ci sono un totale di 34 accuse. Ognuno di loro può essere punito con la reclusione fino a quattro anni. In teoria ciò significa fino a 136 anni di prigione!

Stormy Daniels afferma che aveva 27 anni e Trump 60 quando presumibilmente hanno fatto sesso