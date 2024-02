Energia alternativa a Gaza. Sembra uno scherzo, invece è una trovata geniale di un ragazzo palestinese di 15 anni che con un paio di vecchi ventilatori ha dato ‘elettricità alla sua famiglia. La straordinaria esperienza è riferita per l’agenzia Reuters da Saleh Salem e Ibraheem Abu Mustafa.

Utilizzando due ventilatori raccolti da un mercato dei rottami e collegati ad alcuni cavi, l’adolescente Hussam Al-Attar ha creato la propria fonte di elettricità per illuminare la tenda dove vivono lui e la sua famiglia dopo essere stati sfollati a causa dell’assalto israeliano a Gaza.

In riconoscimento del suo ingegno, le persone nelle tende circostanti gli hanno dato un soprannome: il Newton di Gaza.

“Hanno iniziato a chiamarmi il Newton di Gaza a causa della somiglianza tra me e Newton”, ha detto Al-Attar, che sembra più giovane dei suoi 15 anni.

“Newton era seduto sotto un melo quando un pomo gli cadde in testa: così scoprì la gravità. E noi qui viviamo nell’oscurità e nella tragedia, e i razzi ci cadono addosso, quindi ho pensato di creare la luce, e l’ho fatto.”

Lo scienziato inglese Isaac Newton, che fece enormi progressi nel campo della fisica, della matematica e dell’astronomia tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo, si distingue nell’immaginario popolare per la storia della mela.

In mezzo alla disperazione, Al-Attar era ancora aggrappato ai suoi sogni e alle sue ambizioni. “Sono molto felice che le persone in questo campo mi chiamino il Newton di Gaza, perché spero di realizzare il mio sogno di diventare uno scienziato come Newton e creare un’invenzione che andrà a beneficio non solo della popolazione della Striscia di Gaza ma del mondo intero”.

Più della metà dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza sono ora stipati a Rafah, all’estremità meridionale della striscia, vicino alla recinzione che la separa dall’Egitto.

La famiglia Al-Attar ha fissato la propria tenda al fianco di una casa a un piano. Questo ha permesso a Hussam di salire sul tetto e posizionare i suoi due ventilatori, uno sopra l’altro, in modo che fungano da minuscole turbine eoliche in grado di caricare le batterie.

Ha poi collegato i ventilatori ai cavi che attraversavano la casa e ha utilizzato interruttori, lampadine e un sottile pezzo di compensato che si estendeva nella tenda per creare un sistema di illuminazione su misura per la sua famiglia.

I suoi primi due tentativi sono falliti e gli ci è voluto un po’ per sviluppare il sistema finché non è riuscito a farlo funzionare al terzo tentativo.

“Ho iniziato a svilupparlo ulteriormente, poco a poco, finché non sono riuscito a estendere i cavi attraverso la stanza alla tenda dove abitiamo, affinché la tenda abbia luce. Sono stato molto felice di aver potuto realizzare questo, perché ho alleviato le sofferenze della mia famiglia, di mia madre, di mio padre malato, e i figli piccoli di mio fratello, e tutti coloro che qui soffrono per le condizioni in cui viviamo durante questa guerra.”