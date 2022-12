Errore giudiziario o giustizia malata in America? Prove false, 7 condanne, decenni in prigione

Errore giudiziario o giustizia malata in America? A Chicago cadono ben 7 condanne per detenuti che hanno trascorso decenni in prigione.

Tra loro una donna, madre di due bambini ancora piccoli che è stata nel braccio della morte per cinque anni perché il detective aveva falsificato le prove.

Il Procuratore di Stato della Contea di Cook, Kim Foxx, ha annullato le condanne a causa dell’errore causato delle azioni dell’ex detective Reynaldo Guevara tra il 1989 e il 1996.

Inoltre, ha dichiarato che, dopo una revisione del 2019 relativa alle accuse di cattiva condotta del poliziotto, non si opporrà più al contenzioso post-condanna per errore nei casi in questione.

David Colon, Johnny Flores, Nelson Gonzalez, Marilyn Mulero, Jaime Rios, Carlos Andino e Alfredo Gonzalez hanno visto annullate le loro condanne.

Sette i casi archiviati e riguardavano omicidi commessi tra il 1989 e il 1994. Altri sono in sospeso in attesa di ulteriori procedimenti giudiziari.

Uno dei casi più scioccanti è stato quello di una donna, Mulero, che aveva due bambini piccoli quando è stata arrestata. Ha trascorso 28 anni in prigione, cinque dei quali temendo per la sua vita nel braccio della morte.

Accusata, insieme ad altre due donne, di aver attirato due membri di una banda in un parco dove sono stati uccisi nel 1992, la donna interrogata da Guevara e da altri poliziotti ha detto che le è stato negato il sonno per 20 ore prima di firmare una confessione.

Guevara, un ex membro del dipartimento di polizia, non è ancora stato ritenuto pienamente responsabile dei suoi crimini e i procuratori temono che ci sia un problema di prescrizione nel consegnarlo alla giustizia. Non è mai stato accusato di un crimine.

Tutti i condannati a pene lunghissime hanno denunciato i soprusi del poliziotto Guevara delle confessioni distorte con le minacce, delle prove manomesse o di quelle a discolpa cancellate.

La Foxx ha detto che il suo ufficio sta esaminando le possibili accuse contro Guevara, che riceve dal 2005 una pensione dalla polizia cittadina e dal Chicago Park District.

La Procuratrice ha chiarito come, pur volendo rimediare ai comportamenti delittuosi del poliziotto, il suo ufficio non ha mai perso di vista la perdita di vite umane e l’impatto che la decisione della procura potrebbe avere sulle famiglie delle vittime, convinte di aver avuto giustizia. I casi sono stati esaminati attentamente per essere sicuri di aver fatto la cosa giusta.

L’Ufficio del procuratore, il Consiglio comunale di Chicago e tribunali della contea hanno sborsato svariati milioni per risarcire coloro che sono stati condannati ingiustamente a pene detentive lunghissime.

Non solo Guevara ma anche gli allora sostituti procuratori Matthew Coghlan e John Dillon hanno collaborato per fare pressione su testimoni con accuse fornite direttamente dal poliziotto.

Da parte sua, Guevara ha fatto quello che ha fatto ripetutamente in altri casi: si è rifiutato di rispondere alle domande ed è stato nuovamente ritenuto responsabile civile per condanna ingiusta.

L’avvocato del Exoneration Project, Russell Ainsworth, ha dichiarato, dopo l’ultima serie di udienze, che la comunità non si fermerà finché tutte le altre vittime di Guevara non saranno liberate.