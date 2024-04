Gaza dopo l’attacco dell’Iran a Israele, gli Stati Uniti avvertono che non parteciperanno ad alcuna risposta offensiva israeliana contro l’Iran.



“Il nostro obiettivo è allentare le tensioni regionali” e impedire che la guerra tra Israele e Hamas a Gaza diventi una conflagrazione più ampia, dicono alla Casa Bianca. L’amministrazione Biden sta esortando gli israeliani a non intensificare le tensioni nella regione dopo che la loro coalizione ha fermato più di 300 droni e missili lanciati dall’Iran diretti verso Israele.

Alle pressioni americane si aggiunge l’Onu, per quel che conta. il segretario generale Antonio Guterres avverte che il Medio Oriente è “sull’orlo del baratro”.

Domenica, ricordano Karen DeYoung e Matt Viser sul Washington Post, “l’amministrazione Biden si è congratulata con Israele – insieme a se stessa e ai suoi alleati – per il suo “spettacolare” successo nel respingere uno sbarramento senza precedenti di oltre 300 missili iraniani e droni armati, anche se ha chiarito il suo desiderio per un governo di coalizione del primo ministro Benjamin Netanyahu. dichiarare la vittoria e astenersi dal contrattaccare”.

Il successo israeliano è straordinario. Sono stati intercettati quasi tutti i 100 missili balistici lanciati su Israele, oltre a circa 30 missili da crociera e più di 150 droni esplosivi, del tipo usato dai russi in Ucraina. Ma with a little help from my friends, canterebbero i Beatles. I sistemi di difesa missilistica sono stati affiancati da aerei da combattimento statunitensi e britannici, un sistema di difesa missilistica Patriot operato da truppe statunitensi in Iraq e cacciatorpediniere statunitensi al largo delle coste di Israele, ciascuno pronto a fornire assistenza.



Tra le forze statunitensi c’erano il 494th Fighter Squadron, con quartier generale in Gran Bretagna; e il 335th Fighter Squadron, della base aeronautica di Seymour Johnson nella Carolina del Nord. Insieme, i due squadroni hanno utilizzato i loro F-15E Strike Eagle per abbattere circa 70 droni d’attacco diretti in Israele, e hanno ricevuto una telefonata dal presidente Biden. I jet sono progettati sia per il combattimento aria-aria che per l’interdizione profonda.

La USS Carney e la USS Arleigh Burke, cacciatorpediniere nel Mar Mediterraneo orientale, hanno abbattuto da quattro a sei missili balistici durante l’attacco. Le truppe statunitensi che presidiavano il sistema di difesa missilistico Patriot a Irbil, in Iraq, hanno abbattuto un altro missile che aveva violato lo spazio aereo iracheno nel suo vettore verso Israele.

Nel complesso, il 99% delle bombe in arrivo sono state intercettate, un missile balistico preparato dagli Houthi nello Yemen è stato distrutto sulla rampa di lancio.

La dimensione dell’operazione solleva domande sulle scorte ora disponibili per i sistemi di difesa aerea, che sono limitate e costose. La preoccupazione è che Israele abbia speso molte risorse e che questo abbia ora ridotto le sue capacità difensive”, ha detto un esperto interpellato da Dan Lamothe e Alex Horton del Washington Post. “Non puoi eliminare 100 missili balistici di qualsiasi tipo senza ridurne la capacità”.

Questo vale anche per l’Iran. Secondo il generale in pensione Kenneth “Frank” McKenzie, che ha supervisionato le forze statunitensi in Medio Oriente prima di ritirarsi nel 2022, anche l’Iran ha speso molte risorse nell’attacco che influenzerà la sua capacità di realizzare presto qualcosa di simile. L’Iran ha più di 3.000 missili di vario tipo sparsi in tutto il paese, di cui poco più di 100 nell’Iran occidentale, dove possono colpire Israele.

Hanno sparato la maggior parte di quelle armi contro Israele sabato. L’Iran non potrebbe replicare l’attacco.

L’attacco, lanciato dal territorio iraniano e dai suoi delegati in Siria, Iraq e Yemen, è arrivato dopo due settimane di tensione durante le quali l’Iran aveva pubblicamente promesso che avrebbe reagito all’attacco aereo mortale di Israele contro un complesso diplomatico iraniano in Siria il 1° aprile. L’attacco diretto iraniano senza precedenti contro Israele ha rapidamente consumato l’amministrazione, mettendo in ombra le preoccupazioni sulla terribile situazione a Gaza che avevano portato il presidente Biden ad avvertire che avrebbe potuto dover riconsiderare la politica degli Stati Uniti nei confronti di Israele.

Gli israeliani sperano che l’attacco iraniano ribalti la situazione in termini di critiche internazionali diffuse sulle sue azioni a Gaza, guadagnandosi la simpatia come vittima di un governo iraniano che è probabilmente altrettanto impopolare. Ma ci sono pochi segnali di progresso negli sforzi per imporre un cessate il fuoco a Gaza, dove Hamas durante il fine settimana ha rifiutato l’ultima offerta di Israele per una pausa almeno temporanea nella sua offensiva in cambio del rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. Una dichiarazione di Hamas ha ribadito le richieste per un cessate il fuoco totale e il ritiro immediato delle forze israeliane.