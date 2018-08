PHILADELPHIA – Gianna Masciantonio è una bambina di 4 anni e vive a Philadelphia. Gianna aveva un tumore al cervello e ora non ce l’ha più: nel 2015 Papa Francesco le aveva dato un bacio in testa durante la sua visita pastorale negli Stati Uniti e oggi si parla di miracolo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Oggi la bimba sta benissimo e soprattutto ha visto scomparire ogni traccia della sua malattia.

E’ per questo che i genitori della piccola non esitano a parlare di miracolo anche perché i dottori che avevano in cura Gianna ammettono che la guarigione è davvero sorprendente e senza precedenti.

Quando è stata baciata dal Papa, Gianna era malata di un tumore che i medici ritenevano inoperabile. Ma da quando ha incontrato il pontefice la massa maligna si è rimpicciolita inspiegabilmente nel giro di pochi mesi, come mostrava un confronto tra le risonanze magnetiche pubblicate dal Daily Mail.

Il tabloid britannico cita anche un altro particolare riportato dai genitori della piccola, Kristen e Joey, che secondo loro è testimone di qualcosa di divino: Gianna, infatti, ha un fratello che si chiama Dominic, e il nome della guardia del corpo papale che ha sollevato la piccola per permettere al Papa di baciarla si chiama Domenico.

La madre della piccola, Kristen Masciantonio, ha raccontato alla tv Cbs nel 2015: “Gianna sta migliorando e sta diventando più forte. Ha iniziato a dare i bacini e a indicare le cose”. Secondo la signora e il marito quel che è successo alla loro bimba è un vero e proprio miracolo.

Come ha detto Joey Masciantonio alla televisione, sempre nel 2015: “L’anno scorso pensavamo che sarebbe morta. Adesso sappiamo che vivremo insieme a lei. Penso che venga tutto da Dio, credo che il Papa sia un messaggero mandato da Dio”.