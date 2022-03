Guerra in Ucraina, l’avanzata dell’esercito russo fermata in imboscate (anche con droni) e tatticamente (foto ANSA)

I soldati ucraini stanno abbattendo le truppe russe attraverso delle imboscate mortali. Secondo gli Stati Uniti dall’inizio del conflitto in Ucraina sarebbero stati uccisi o catturati 30.000 soldati. I soldati ucraini, riferisce il Sun, hanno superato le aspettative e fermato l’avanzata delle forze russe “tatticamente inferiori” e “totalmente incompetenti” spingendole persino più lontano da Kiev.

L’avanzata dell’esercito russo fermata in imboscate e tatticamente

Sono stati in grado di respingere la minaccia russa utilizzando un micidiale mix di droni e imboscate ben pianificate in cui sono state abbattute colonne di carri armati mentre le truppe russe si allontanavano. Secondo i responsabili della difesa britannici, l’invasione della Russia ora è bloccata su tutti i fronti, e in molti si chiedono se le truppe di Putin siano davvero all’altezza del compito di prendere Kiev. Finora non sono riusciti a eseguire una “manovra di armi combinate” utilizzando carri armati, artiglieria, aerei da combattimento e fanteria.

Il tenente generale Sir James Bucknall, ex comandante del Rapid Reaction Corps alleato della NATO, ha affermato che ciò ha portato le truppe russe a essere “facilmente eliminate”. Ha aggiunto che i russi hanno commesso l’errore di attaccare su troppi fronti senza avere i numeri per farlo, lasciandoli vulnerabili ai contrattacchi. “Non sono stati in grado di concentrare le forze, un principio chiave della guerra”, ha osservato Bucknall. “Questo è uno dei motivi per cui vengono eliminati così facilmente. I russi hanno reso le cose più facili agli ucraini”.

Le truppe ucraine eseguono imboscate estremamente mortali che implicano l’uso di droni commerciali in grado di individuare e trasmettere via radio le posizioni russe. Le truppe d’assalto possono quindi colpire con lanciarazzi o altri droni armati. Una tattica che ha funzionato con precisione mortale.

Guerra in Ucraina, soldati russi eliminati uno a uno

La prova delle tattiche efficienti dell’Ucraina è arrivata nei nuovi video con i droni. Uno mostra un carro armato russo “Z” fatto a pezzi mentre il suo equipaggio disperato corre per salvarsi la vita.

Almeno cinque esplosioni hanno colpito il carro armato dopo essere stato braccato a Mariupol. Un altro video ha mostrato come un drone ha individuato dall’alto un camion delle truppe russe. Un soldato lo ha fatto poi esplodere con un lanciarazzi da una posizione nascosta sul ciglio della strada. È l’ultimo di centinaia di carri armati e auto blindate che l’Ucraina afferma di aver distrutto durante l’invasione.

Una guerra di volontà

Esperti militari affermano che le truppe russe prima di cedere potrebbero avere solo dieci o quattordici giorni per vincere la guerra in Ucraina. Secondo il ministero della Difesa ucraino i russi hanno perso circa 450 carri armati e più di 1.400 veicoli blindati. I servizi segreti statunitensi e britannici affermano che dal 24 febbraio, 30.000 soldati russi sono stati uccisi o catturati.

Nel frattempo, il generale dell’esercito americano in pensione Ben Hodges ha previsto che se l’Ucraina continuerà a resistere le forze russe tra 10 giorni non saranno in grado di portare avanti l’assalto.

L’ex comandante in capo delle forze armate americane in Europa ha spiegato che la Russia ha sottostimato “la forza dei combattenti ucraini” e ha evidenziato tre carenze chiave che frenano l’esercito russo. “La decisione della Russia di passare a una guerra di logoramento – stanno distruggendo città, mettendo i civili sulla strada per paura di essere assassinati – ha bisogno di tre cose”, ha detto il generale Hodges a MSNBC. “E non credo abbiano il personale, la logistica o il tempo per condurre questo approccio in modo efficace. Ciò significa che non saranno in grado di continuare l’attacco”.

Il maresciallo dell’aeronautica Edward Stringer, ex direttore delle operazioni del Ministero della Difesa, ha dichiarato al Times: “Una regola pratica è che una volta che hai perso circa il 10-15% della tua forza di combattimento non sei in grado di combattere. Una volta che hai subìto così tante vittime, hai perso la forza di combattimento; puoi consolidare, forse, ma non puoi far progredire l’attacco”. Ha aggiunto che le truppe russe erano esauste e “vicino a essere tecnicamente decimate”.