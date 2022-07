Hassanal Bolkiah, la vita del Sultano del Brunei: 7mila auto di lusso, un palazzo con 1.788 stanze e un jet da 400 milioni di euro

Fino al 1980, l’uomo più ricco del mondo era il Sultano del Brunei, una piccola nazione situata sulla costa settentrionale del Borneo, nel sud-est asiatico.

Hassanal Bolkiah è sia il 29° Yang di-Pertuan Agong (Sultano) del Brunei, nonché il Primo Ministro del Brunei da quando nel 1984 il paese ha ottenuto l’indipendenza dal dominio britannico.

Secondo quanto riferisce il Mirror, oltre alla regina Elisabetta II, è il monarca più longevo e il paese ne ha celebrato il giubileo d’oro (50 anni di regno) nel 2017. Ma Bolkiah è meglio noto per la sua ricchezza sfrenata.

Il lusso sfrenato

In ordine di tempo Forbes è stato l’ultimo a riportare il patrimonio netto: nel 2018 ammontava a $ 20 miliardi. Secondo The Times UK, il sultano è abbastanza ricco da poter spendere $ 20.000 per un singolo taglio di capelli.

Per non parlare dei suoi acquisti: si è regalato un Boeing 747 pagato 400 milioni di dollari. Per aggiungere un tocco personale, ha sborsato un extra di $ 120 milioni in contanti per vivacizzare l’aereo privato a due piani, inclusa l’aggiunta di un lavabo d’oro.

Secondo alcune voci, Bolkiah avrebbe regalato a sua figlia, in occasione di un compleanno, un Airbus A340.

Bolkiah ha una passione per le auto di lusso: la sua collezione ne vanta ben 7.000 tra cui 300 Ferrari e 600 Rolls Royce. Il sultano è senza dubbio il cliente preferito del marchio di auto di lusso.

Negli anni ’90, la famiglia Bolkiah aveva acquistato circa la metà di tutte le Rolls Royce vendute in quel decennio. Per evitare di essere troppo convenzionale, Bolkiah ha anche acquistato una Rolls Royce progettata su misura con un tettuccio aperto che ospita un ombrello sulla parte superiore dell’auto. L’auto è stata rivestita in placcatura d’oro dalla griglia alle gomme.

Il palazzo più grande del mondo

Vive nel palazzo più grande del mondo, entrato nel Guinness dei primati, con 1.788 stanze, 275 bagni, cinque piscine e 200 mila metri quadri di parco.

L’Istana Nurul Iman Palace è stato commissionato nel 1984 per celebrare il raggiungimento dell’indipendenza del paese dal dominio britannico. Oltre a 110 garage, presumibilmente abbastanza grandi da contenere la sua collezione di auto, ci sono scuderie climatizzate per 200 cavalli. Il Sultano è un amante degli animali al punto che ha uno zoo privato. Da falchi e fenicotteri a 30 tigri del Bengala, lo zoo è un intrattenimento per gli ospiti di Bolkiah. Ci sono inoltre segnalazioni della presenza di cacatua addestrati a giocare a basket, andare in bicicletta, cantare, parlare e imitare altri animali.