Una guardia carceraria di una prigione dell‘Iowa (Stati Uniti) è stata arrestata per aver avuto rapporti sessuali con un detenuto, più volte nell’arco di sette mesi. Kayla Bergom, 27 anni, sta affrontando tre accuse di cattiva condotta sessuale per aver avuto rapporti con detenuto non identificato di 29 anni. Ora rischia fino a sei anni di carcere.

Guardia carceraria ha rapporti sessuali con un detenuto: arrestata

I fatti sono avvenuti nella prigione della contea di Tama. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i due avrebbero avuto degli incontri tra settembre 2020 e aprile 2021 e almeno in un’occasione avrebbero fatto sesso in un ripostiglio mentre altre due volte nell’area ricreativa. Lo sceriffo della contea di Tama, Dennis Kucera, ha spiegato che prima di dare le dimissioni ed essere accusata a maggio scorso, Bergom aveva lavorato nella prigione per tre anni.

La prima udienza del processo è prevista per il 12 agosto. L’ex dipendente della prigione, che si è dichiarata non colpevole, rischia fino a sei anni di carcere. “La legge federale giudica illegale i rapporti sessuali tra guardie carcerarie e persone detenute poiché queste ultime non possono dare legalmente il consenso”, secondo Interrogating Justice, think tank senza scopo di lucro.”Se una guardia carceraria fa sesso con una persona detenuta rischia fino a 15 anni di prigione”. L’indagine è stata gestita dalla Divisione investigativa criminale dell’Iowa dopo che un dipendente della contea aveva presentato una denuncia. Si è poi conclusa a marzo.

Secondo Templeton1.org, il carcere della contea di Tama è una piccola struttura che può contenere fino a 30 detenuti che scontano pene brevi per un massimo di un anno. Si ritiene che le interazioni tra il personale e i detenuti siano dirette e la prigione all’interno dispone di servizi medici, di lavanderia e di cucina.

Un caso simile in Alabama

Sempre in tema di relazioni tra detenuti e guardie carcerarie, in Alabama il detenuto Casey White è stato arrestato dopo una fuga di 11 giorni con l’amante Vicky White. White, già condannato a 75 anni e in attesa di un processo per omicidio, aveva intrapreso una relazione con la donna, guardia carceraria, che lo aveva aiutato a evadere dalla prigione.

Prima di essere catturata, la coppia è scappata per 11 giorni in tre Stati diversi, cambiato macchine e usato dei travestimenti. Casey, 38 anni e la guardia carceraria avevano organizzato una fuga ben pianificata da una prigione di Florence, in Alabama, affermando che il 29 aprile il detenuto aveva una valutazione della salute mentale. Dopo un inseguimento della polizia a Evansville, Indiana, c’è stato uno scontro tra le due auto. Le autorità hanno detto che a quel punto la donna si è sparata alla testa. Casey è stato arrestato.