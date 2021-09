La Cia avrebbe voluto rapire e assassinare Julian Assange, questa bomba mediatica è sganciata da Yahoo! News. Secondo il media, i piani per uccidere Assange sarebbero stati discussi nel 2017 durante il governo di Donald Trump.

Yahoo! News: “La Cia voleva assassinare Julian Assange”

La Cia voleva rapire ed eventualmente assassinare Julian Assange. I piani furono discussi all’interno dell’amministrazione Trump nel 2017, quando il fondatore di Wikileaks era rifugiato nella sede dell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, ed emergono da nuove carte rivelate da Yahoo! News e rilanciate dai media internazionali.

A volere una guerra totale contro Assange sarebbe soprattutto l’allora segretario di stato Mike Pompeo, ex capo di quella Cia che a causa di Wikileaks aveva sofferto la più grave perdita di dati della sua storia.

Chi è Julian Assange

E’ un giornalista, programmatore e attivista australiano, cofondatore e caporedattore dell’organizzazione divulgativa WikiLeaks.

Nel 2010 è assurto ad ampia notorietà internazionale per aver rivelato tramite WikiLeaks documenti statunitensi classificati, ricevuti dalla ex militare Chelsea Manning, riguardanti crimini di guerra.

Per tali rivelazioni ha ricevuto svariati encomi da privati e personalità pubbliche, onorificenze (tra cui il Premio Sam Adams, la “Gold medal for Peace with Justice” da Sydney Peace Foundation e il “Martha Gellhorn Prize for Journalism”). Ed è stato ripetutamente proposto per il Premio Nobel per la pace per la sua attività di informazione e trasparenza.