L’eclissi di sole ha fatto tre vittime in America. Una donna di 34 anni, che lavorava come influencer in astrologia, ha ucciso il suo compagno di 29 anni, il suo bambino di 8 mesi e se stessa dopo aver pubblicato avvertimenti sulla “guerra spirituale” dell’eclissi solare totale.

L’8 aprile, lo stesso giorno dell’eclissi, Danielle Johnson ha spinto i suoi due figli fuori da un’auto in movimento su un’autostrada trafficata nell’area di Los Angeles. Mezz’ora dopo, Johnson ha guidato il suo SUV Porsche a oltre 160 km/h e si è schiantata contro un albero nella città di Redondo Beach.

Mentre il suo bambino di nove anni “ha riportato ferite moderate a causa della caduta ed è stato trasportato in un ospedale locale”, un comunicato stampa della polizia di Los Angeles ha aggiunto che il suo “bambino di otto mesi ha riportato ferite mortali ed è stato dichiarato deceduto sul posto. “

“Johnson non è sopravvissuta allo schianto ed era l’unico occupante del veicolo”, aggiunge il comunicato.

La “guerra spirituale” dell’eclissi solare totale

Prima del fatale avvenimento automobilistico, quel giorno stesso, la Johnson è fuggita di casa con i suoi figli dopo aver accoltellato il suo compagno, Jaelen Chaney, 29 anni.

“L’8 aprile 2024, intorno alle 3:40 del mattino, Chaney e Johnson furono coinvolti in un alterco verbale che degenerò fino a far diventare Johnson violento, pugnalando Chaney, che morì a causa delle ferite riportate sulla scena”, continua il comunicato. “Un coltello con prove biologiche è stato successivamente recuperato dalla scena.”

In precedenza, Johnson aveva definito l’imminente eclissi “l’epitome della guerra spirituale” nei messaggi pubblicati su X con il soprannome di “Ayoka”.

Pochi giorni prima dell’eclissi, Johnson ha twittato il 4 aprile: “Questa eclissi è l’epitome della guerra spirituale. Metti la tua protezione e il tuo cuore al posto giusto.

“Il mondo sta ovviamente cambiando in questo momento e se mai avessi avuto bisogno di scegliere da che parte stare, il momento di fare la cosa giusta nella tua vita è adesso. Sii forte, hai capito”, ha aggiunto.

La Polìzia non si dà una spiegazione

La polizia non considera l’eclissi un fattore determinante che abbia contribuito alla strage “perché semplicemente non sappiamo perché ha fatto quello che ha fatto”, ha detto un portavoce.

Chaney è stato scoperto intorno alle 7:35 dopo che i vicini del condominio della coppia a Woodland Hills hanno notato che la loro porta di casa era aperta e sono andati a controllare il loro benessere. Secondo il LA Times, gli investigatori hanno trovato tarocchi e piume nere nell’appartamento di Johnson.