Mamma fa mangiare i 12 figli nella piscina per bambini, follower disgustati

Una mamma di 12 figli, famosa su TikTok dove racconta la sua vita quotidiana, è finita nell’occhio del ciclone. Il motivo? Ha fatto mangiare i suoi figli da una piscina per bambini per risparmiare tempo, piatti e posate.

Mamma fa mangiare i figli nella piscina per bambini

La donna, che ha quattro figli suoi e ben otto adottati, passa le giornate nelle faccende di casa e a districarsi tra i mille impegni dei suoi bambini. E una sera, per organizzare qualcosa di diverso, ha deciso di preparare un pasto da condividere. Una specie di festa per i suoi figli che, però, non è piaciuta agli utenti.

Nel video condiviso su TikTok, infatti, si vede come abbia preparato un mega piatto di nacho per far divertire i suoi figli. Ha preso una piscina da bambini e l’ha riempita. I bambini si sono tuffati con le mani all’interno del grande recipiente e hanno mangiato con gusto.

La reazione dei follower

Il “nacho party” però si è trasformato in una vera e propria ondata di odio nei confronti della mamma. In tanti, infatti, si sono scatenati nei commenti del video (che conta più di 7 milioni di visualizzazioni).