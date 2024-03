Navalny, nel giorno del funerale non si trova un carro funebre che porti la salma in chiesa

A poche ore dal funerale di Alexei Navalny a Mosca, la sua portavoce Kira Yarmysh ha affermato che continuano ad incontrare difficoltà nell’organizzare la cerimonia e a trovare un carro funebre per portare la salma in chiesa. Lo riferisce la Bbc. Il funerale si terrà alle 14 ora locale in una chiesa della periferia sud di Mosca, il tempio dell’Icona della Madre di Dio. La portavoce di Navalny sui social spiega anche: “I parenti sono arrivati all’obitorio alle 10, ora in cui avrebbero dovuto consegnare loro il corpo di Alexei. Il corpo non è stato ancora rilasciato. Il programma non è ancora cambiato ma potrebbero esserci dei ritardi”.