New York, un’auto travolge sette pedoni che stavano attraversando sulle strisce all’incrocio tra la 36esima Strada e laSesta Avenue a Midtown Manhattan. Gli investiti hanno un’età compresa tra i 24 e i 61 anni e tra loro anche una coppia di Piacenza.

New York, auto travolge sette pedoni: tra loro una coppia di Piacenza

Si tratta di Matteo Maria Maj, un graphic designer di 51 anni, e Giulia Gardani, un’istruttrice federale di tennis di 34 anni. La Gardani è ferita in modo grave. Dovevano tornare in Italia oggi: come ha spiegato la moglie di Maj al quotidiano piacentino Libertà, l’incidente è successo dopo cena (verso mezzanotte ndr) mentre stavano rientrando in hotel. “Lui ha riportato diverse fratture, mentre la moglie è in condizioni più serie”. Maj è stato operato per un trauma facciale e nelle prossime ore finirà ancora sotto i ferri per un intervento a tibia e perone. Gardani, arrivata al pronto soccorso in gravi condizioni, ha subito un lungo intervento di cinque ore per una lesione alle vertebre cervicali.

New York, l’investitrice ha 29 anni

La polizia di New York ha dichiarato che l’investitrice è una 29enne. Era alla guida di una Honda Accord con targa del New Jersey. Connor Hopkins è un regista che si trovava nei paraggi. Con lui c’era un medico, tra i primi ad intervenire: “Ho pensato che ci fosse una sparatoria. Una delle persone del nostro team era un medico, grazie a Dio, ed è stata una delle prime persone a intervenire. Ha fatto il triage fino all’arrivo dei medici”.

La donna è poi fuggita verso il Midtown Tunnel e ha proseguito verso est attraverso il Queens sulla Long Island Expressway. A scriverlo è il New YorkTimes che ha avuto accesso ai registri interni della Polizia. Ha poi colpito un altro veicolo prima di essere fermata.

L’autista è stata arrestata: al momento del fermo non era né ubriaca né drogata. Non si conoscono quindi le ragioni del gesto. Non sembrerebbero essere intenzionali né legate ad un atto terroristico, a detta della Polizia della Grande Mela.