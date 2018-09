OTTAWA – Carlos Zetina, uno studente della University of Calgary, in Canada, dopo aver incontrato in un bar la bella Nicole si è perdutamente innamorato, ma non aveva la possibilità di rintracciarla perché lei gli aveva dato, per errore, il numero di telefono sbagliato.

Carlos, però, non si è perso d’animo e ha deciso di cercare la donna in qualunque modo. Ha mandato 247 email ad altrettante ragazze di nome Nicole o con varianti del nome, nella directory dell’università canadese, scrivendo: “Se il tuo nome è Nicole, sei olandese e pensi che Nietschze sia deprimente, mandami un messaggio”, scrive il Daily Mail.

Molte delle Nicole contattate da Carlos hanno risposto, studentesse e perfino docenti, e una di loro ha persino creato su Facebook il gruppo “Nicole della scorsa notte” per aiutare nella ricerca il povero innamorato, mentre più di una dozzina di Nicole il giorno seguente si sono incontrate in un bar.

Gli sforzi di Carlos sono stati ripagati: ha finalmente rintracciato la vera Nicole e stanno programmando un prossimo incontro, si è scoperto inoltre che la ragazza per errore aveva dato a Carlos il numero sbagliato.