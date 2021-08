A Cambridge, nel nord della Nuova Zelanda, la ciclista olimpica Olivia Podmore è morta improvvisamente all’età di 24 anni. Le cause del decesso non sono note ma potrebbe trattarsi di suicidio.

Olivia Podmore, la ciclista olimpica della Nuova Zelanda suicida a 24 anni?

L’asso del velodromo neozelandese è stato trovato ore dopo aver pubblicato un messaggio su Instagram, dopo essere rimasta fuori dalla squadra per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Olivia Podmore aveva rappresentato il suo paese alle Olimpiadi di Rio nel 2016. Nel messaggio la campionessa aveva scritto: “La sensazione quando si vince non è paragonabile a nessun’altra, ma quando si perde, quando non si è scelti o qualificati, quando si è infortunati, quando non soddisfi le aspettative della società come avere una casa, sposarsi, avere figli perché hai cercato di dare tutto per il tuo sport, quelle sensazioni sono diverse”.

I messaggi del fratello e della Cycling New Zealand

Il fratello Mitchell Podmore su Facebook ha scritto: “Riposa in pace, mia splendida sorella e amata figlia di Phil Podmore. Sarai nei nostri cuori per sempe”.

Come scrive il Sun, la Cycling New Zealand, Federazione ciclistica neozelandese, in una dichiarazione ha espresso le condoglianze alla famiglia e aggiunto: “Siamo devastati dall’improvvisa perdita della nostra giovane ciclista Olivia Podmore.

“Era una ciclista molto amata e rispettata all’interno della squadra neozelandese e in tutta la comunità ciclistica. “Molte persone sono comprensibilmente devastate e cercano di capire quello che è successo. Abbiamo supportato e continueremo a supportare il nostro staff e i nostri ciclisti, la comunità ciclistica e tutti coloro che sono vicini a Olivia“. “Ha rappresentato la Nuova Zelanda con onore e orgoglio sia ai Giochi Olimpici di Rio 2016 che ai Giochi del Commonwealth della Gold Coast 2018”.