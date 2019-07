ROMA – Versa in condizioni gravi Francesco Cassardo, 30 anni, l’alpinista di Rivoli precipitato per centinaia di metri durante una discesa in sci dal Gasherbrum VII, in Pakistan.

La famiglia di Cassardo ha anche chiesto aiuto al ministro degli Esteri Moavero: “Ci aiuti, se non si alzerà presto un elicottero, morirà”.

Il giovane, che lavora all’ospedale di Pinerolo era arrivato in Pakistan per dare una mano a medici e infermieri di un ambulatorio locale.

In Pakistan, insieme all’amico Cala Cimenti, alpinista e sciatore estremo piemontese, ha Cassardo ha poi deciso di tentare l’impresa in sci dalla vetta himalayana.

E proprio durante questa discesa è avvenuto l’incidente.

Cassardo è caduto scivolando per centinaia di metri e procurandosi ferite in varie parti del corpo.

Cala Cimenti ha dato l’allarme e poi lo ha soccorso. E con lui ha passato la notte. Una notte da meno venti gradi.

E per tutta la notte Cimenti è rimasto in contatto anche con la compagna di Cassardo, Erika, aggiornandola ora per ora.

Scattato l’allarme dall’Italia gli amici dei due alpinisti si sono messi in contatto con l’ambasciata italiana di Islamabad che ha organizzato una operazione di soccorso.

Nel frattempo. Cimenti e Cassardo sono stati raggiunti anche da altri alpinisti.

“Visto che l’elicottero non arriva – ha fatto sapere Cimenti – abbiamo deciso di portarlo giù a piedi. Probabilmente cammineremo tutta la notte ma portiamo Francesco in salvo”.