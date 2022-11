Punto da uno scorpione giallo brasiliano, bambino muore dopo 7 arresti cardiaci

Un bambino di 5 anni è morto dopo aver avuto 7 arresti cardiaci a causa della puntura di uno scorpione giallo brasiliano. La tragedia è avvenuta in Brasile, nello stato di San Paolo, dove il piccolo Luiz Miguel Furtado Barbosa è stato punto da uno degli animali più velenosi che non gli ha lasciato scampo.

Bambino muore dopo puntura di uno scorpione giallo brasiliano

Il piccolo si stava preparando per andare in campeggio, quando ha sentito una puntura sul piede. La madre ha raccontato alla stampa di aver sentito gridare il figlio subito dopo che aveva indossato una scarpa: “Visto che non abbiamo trovato cosa lo avesse punto, abbiamo continuato a cercare. Ma la sua gamba ha iniziato a diventare rossa e ha detto che il dolore stava aumentando”, ha spiegato la donna, ammettendo: “In quel momento ho immaginato che fosse davvero uno scorpione e che dovevo trovarlo per scoprire quale fosse”.

Quando hanno trovato l’animale, uno scorpione giallo brasiliano (Tityus serrulatus), hanno portato il bambino immediatamente in ospedale e inizialmente le sue condizioni sembravano migliorare, poi purtroppo il suo stato di salute è peggiorato in fretta. Miguel è stato colpito da 7 attacchi cardiaci e alla fine il veleno lo ha ucciso.

Lo scorpione giallo brasiliano tra i più velenosi

Lo scorpione giallo brasiliano, nome scientifico Tityus serrulatus, è uno degli scorpioni più pericolosi presenti in Sud America. Il Tityus serrulatus è certamente lo scorpione più velenoso presente in Brasile. Il nome della specie serrulatus in latino significa letteralmente seghettato, per via della dentellatura presente sulla coda. La lunghezza media di questo scorpione è tra i 6 ed i 7 cm.

Come suggerisce il nome comune, lo scorpione giallo brasiliano è prevalentemente di colore giallo. Presenta sempre delle zone più scure sull’ultimo anello della coda, quello con il pungiglione, e sulla punta dei pedipalpi. A volte il colore del corpo può virare al grigio, mantenendo il giallo sulle zampe e la coda.

Predilige il clima caldo e mediamente umido. Il suo habitat naturale è la savana tropicale ma si è adattato a vivere anche nelle zone urbane. È infatti possibile trovarlo sotto detriti, tra le pietre e perfino nelle abitazioni, nascosto tra i vestiti o nelle scarpe.

Il suo veleno è neurotossico, agisce cioè sul sistema nervoso. È anche un veleno piuttosto potente con un LD50 pari a 0,43 mg/Kg. Al suo interno è inoltre presente la Tityustoxin, una tossina tipica degli scorpioni appartenenti al genere Tityus. La sopravvivenza dipende dalle condizioni iniziali di salute della vittima, dal suo peso corporeo e dalla quantità di veleno iniettata.