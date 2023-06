Astrud Gilberto, la copertina dell’album look To The Rainbow” (foto Blitz Quotidiano)

La cantante brasiliana Astrud Gilberto è morta. La “ragazza di Ipanema”, dal titolo di uno dei suoi brani più famosi, aveva 83 anni.

Astrud Gilberto: morta a 83 anni “La ragazza di Ipanema”

Ad annunciare la sua morte è stata la nipote Sofia che, su Instagram, ha scritto: “Sono qui per darvi la triste notizia che mia nonna è diventata una stella oggi ed è accanto a mio nonno João Gilberto” ha scritto la donna.

Chi era Astrud Gilberto

Astrud Gilberto è stata una delle cantanti di Bossa nova più conosciute. Era amatissima anche per la sua voce delicata. Le sue canzoni sono patrimonio della musica mondiale: tra queste “Garota de Ipanema” (“The girl from Ipanema”) che per prima incise nell’album del marito, Joao, nell’album Getz/Gilberto, una delle pietre miliare della musica brasiliana e non solo.

“Garota de Ipanema”

“Garota de Ipanema” è stata originariamente scritta da Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Si tratta del brano più registrato nel mondo secondo l’agenzia brasiliana di raccolta dei diritti d’autore (Ecad). E’ considerata l'”inno” della Bossa nova: dopo essere stata pubblicata nel 1962 è stata registrata 442 volte da artisti di varie nazionalità. Il tema guadagnò una proiezione mondiale quando venne registrato negli Stati Uniti da Frank Sinatra e Tom Jobim. Vi furono poi versioni eseguite dalla cantante Ella Fitzgerald e dal sassofonista Stan Getz, quest’ultimo proprio insieme ad Astrud Gilberto.