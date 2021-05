A Tanabe, Giappone, Saki Sudo, 25 anni, è stata accusata di aver avvelenato e ucciso nel 2018 il marito, il magnate Kosuke Nozaki di 77 anni, che nell’autobiografia “Don Giovanni di Wakayama” si vantava di essere andato a letto con 4.000 donne.

Nozaki, che aveva fatto fortuna attraverso il settore immobiliare, l’agricoltura e i prestiti di denaro, si era sposato con Sudo nel febbraio 2018 e secondo il sito di notizie Tokyo Reporter, è morto pochi mesi dopo.

Saki Sudo, la pornostar giapponese accusata di aver ucciso il magnate Kosuke Nozaki: gli amici del 77enne erano contrari a questo matrimonio

Nozaki non aveva voluto ascoltare i consigli di chi lo circondava, secondo i quali l’ex pornostar lo aveva sposato solo per i suoi soldi.

Nella sua autobiografia aveva scritto:”Mi dispiace per il 99% delle persone che desiderano che questo matrimonio vada in pezzi, ma ho la certezza che sarò felice”.

Nel libro, spiega che fare sesso frequentemente è il segreto per rimanere giovani e che desiderava morire e andare in paradiso mentre era in azione.

“Faccio sesso tre volte al giorno e non ho bisogno del Viagra. So che fare così tanto sesso può causare la mia morte, ma se morirò facendo sesso e andrò in paradiso, mi va bene”.

Ma la polizia sostiene che Sudo abbia avvelenato il marito. Secondo i media giapponesi, la donna aveva fatto diverse ricerche su Internet riguardanti “farmaci stimolanti” e veleni.

Sudo è stata arrestata a Tokyo il mese scorso in seguito a un’irruzione della polizia nella sua abitazione.

È stata riportata in aereo a Wakayama, dove aveva vissuto con il marito ed è stata accusata di omicidio.

Sembra che la vedova abbia trovato morto l’anziano marito nella loro casa di Tanabe nel maggio 2018.

Chi era il magnate Kosuke Nozaki: il 77enne era soprannominato il “Don Giovanni di Wakayama”

Nozaki si era vantato di aver portato a letto 4.000 donne e nel 2016 aveva scritto il libro “Don Giovanni di Wakayama”.

“Il motivo per cui guadagno è uscire con donne attraenti”.

Quando ha fatto la domanda di matrimonio a Sudo, secondo quanto riferito, le avrebbe detto:”Ti piacerebbe essere la mia ultima donna?”

Sembra che poco dopo il decesso, Sudo si è nominata presidente della società del valore di un milione di dollari del defunto marito. Dopo il funerale, secondo alcune notizie, voleva scappare dal Giappone ma le restrizioni di viaggio a causa della pandemia, avrebbero fatto naufragare i suoi piani.