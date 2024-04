Shannen Doherty, l’annuncio dell’attrice malata di cancro: “Morirò prima di mamma. Vendo i mobili e parto con lei”

L’attrice Shannen Doherty, da nove anni lotta contro un cancro. Dopo aver sconfitto quello al seno, scoperto al quarto stadio nel 2015, nel 2023 ha compiuto alcuni controlli di routine ed è venuta a conoscenza del fatto che il cancro era tornato e che si era diffuso al cervello con metastasi nelle ossa. Pur continuando a sottoporsi a diverse cure sperimentali sperando in questo modo di sconfiggere la malattia, l’attrice di Beverly Hills 90210 torna a parlare della sua morte. Riferendosi alla madre Rosa, nel suo podcast Let’s Be Clear, l’attrice 52enne ha detto: “So che sarà dura per lei se morirò prima di lei”. La Doherty ha quindi annunciato di voler passare del tempo viaggiando insieme alla madre. E per farlo ha raccontato di voler vendere i suoi mobili cominciando in questo modo a rinunciare a degli oggetti materiali ormai diventati per lei inutili.

L’attrice ha raccontato di avere un’aspettativa di vita di circa 3-5 anni. Consapevole quindi del tempo che le rimane, continua a pianificare da mesi con estrema lucidità il momento in cui arriverà il trapasso. A gennaio aveva dichiarato di aver organizzato il suo funerale preparando già da ora la lista degli invitati. Nell’ultima puntata del podcast ha invece raccontato di voler vendere gli oggetti collezionati negli anni, per poter viaggiare e vivere le ultime esperienze della sua vita insieme alla madre Rose: “Poiché sarà molto dura per lei, voglio che le altre cose siano molto più facili. Non voglio che abbia un sacco di cose da affrontare. Non voglio che abbia quattro box pieni di mobili”, ha raccontato la Doherty.

L’ex protagonista di Beverly Hills 90210 ha spiegato di non essere più interessata alle cose materiali ma piuttosto di volere collezionare ricordi e momenti: “Insomma, ne ho davvero bisogno? Devo avere tre tavoli da pranzo? La risposta è no, nessuno di noi ha davvero bisogno di tutte le cose che ha, e tutti noi potremmo ridimensionarci un po’ e non diventare accumulatori”. Con la vendita dei mobili antichi acquistati negli anni, la Doherty sogna di viaggiare con la mamma in Italia, luogo visitato due anni fa, e di trascorrere del tempo prezioso con lei. “Ciò che mi dà grande gioia è portare mia madre nei posti in cui ha sempre desiderato andare. Lo faccio per costruire ricordi diversi: posso costruire ricordi con le persone che amo. E in questo modo non spendo i miei risparmi, che invece voglio assicurarmi rimangano a chi si sta prendendo cura di me”.