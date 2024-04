Sophie Kinsella: “Ho un tumore al cervello, sto facendo la chemio”

Sophie Kinsella ha un tumore al cervello. La rinomata scrittrice britannica, nota per i suoi bestseller come la serie “I Love Shopping”, ha annunciato tramite un post sui Social di avere un glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello. Kinsella, il cui vero nome è Madeleine Sophie Wickham, ha raccontato di aver subito un intervento chirurgico e che ora sta facendo radioterapia e chemioterapia.

L’annuncio di Sophie Kinsella

Nel suo annuncio sui social media, Sophie Kinsella ha spiegato di aver ricevuto la diagnosi alla fine del 2022 e di aver deciso di condividerla solo dopo aver garantito che i suoi cari, in particolare i suoi figli, fossero pronti ad affrontare la notizia. La scrittrice ha raccontato di essere in cura presso l’University College Hospital di Londra e ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dalla sua famiglia, dagli amici e dal personale medico. Nonostante le sfide che sta affrontando, ha sottolineato di sentirsi stabile e ottimista riguardo al suo percorso di guarigione.

“Era da molto tempo che volevo condividere con voi un aggiornamento sulla salute – scrive l’autrice di tanti best seller – e aspettavo la forza per farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo. Non l’ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare le notizie nella privacy e adattarsi alla nostra nuova normalità”.

Ha poi aggiunto:

“Al momento tutto è stabile e in generale mi sento molto bene – scrive – anche se mi sento molto stanca e la mia memoria è ancora peggiore di prima! Sono così grata alla mia famiglia e ai miei amici più cari che mi sono stati di grande sostegno, nonché ai meravigliosi medici e infermieri che mi hanno curato. Sono anche molto grata ai miei lettori per il costante supporto. La meravigliosa risposta al romanzo The Burnout mi ha davvero incoraggiato, in un momento difficile”

Sophie Kinsella ha anche voluto rivolgere un pensiero speciale a tutte le persone che lottano contro il cancro, offrendo loro il suo amore, i suoi migliori auguri e il suo sostegno:

“A loro mando amore e i migliori auguri, così come a coloro che li sostengono. Avere una diagnosi difficile può farti sentire molto solo e spaventato e il supporto e la cura di chi ti circonda significa più di quanto le parole possano dire”.

Sophie Kinsella, 54 anni, è conosciuta in tutto il mondo per i suoi romanzi rosa che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo. Dopo essersi laureata in economia a Oxford e aver lavorato come giornalista finanziaria, si è dedicata alla scrittura, pubblicando romanzi di grande successo come “I Love Shopping” e “Sai Tenere un Segreto?”.

La sua serie “I Love Shopping” è diventata un fenomeno globale, con adattamenti cinematografici e un seguito di libri che hanno continuato a conquistare il pubblico. Oltre alla serie “I Love Shopping”, Kinsella ha scritto una vasta gamma di romanzi che spaziano dalla commedia romantica alla narrativa contemporanea, dimostrando una versatilità e una creatività straordinarie nel suo lavoro.