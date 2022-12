Uno spago incastrato nella vescica dopo esserselo infilato nel pene ha mandato all’ospedale un giapponese di 79 anni, .facendone un caso da rivista scientifica.

Era una corda da salto lunga 228 cm. Si chiama sounding: atto sessuale che prevede l’inserimento di oggetti nell’apertura del pene. L’anziano si era recato al centro medico dell’università lamentando disuria, una sensazione di dolore o bruciore durante le urinazioni.

Quando i medici hanno esaminato la sua vescica con un’ecografia hanno scoperto “un oggetto di grandi dimensioni accompagnato da ombre acustiche” e una radiografia ha poi rivelato che l’oggetto era un corpo estraneo.

L’uomo non ha detto ai medici perché aveva inserito la corda ma inserire oggetti nell’apertura del pene è un atto sessuale rischioso noto come sounding.

L’autore del caso pubblicato sulla rivista Urology Case Reports, l’urologo professor Toshiki Kijima, ha detto che i medici hanno eseguito una TAC per determinare il modo migliore per rimuovere la corda.

La corda si era impigliata con la contrazione della vescica, un processo naturale che si verifica dopo l’espulsione dell’urina immagazzinata. Ciò ha reso impossibile per i medici estrarla nel modo in cui era entrata. Per cui hanno dovuto incidere la vescica per estrarla chirurgicamente.

L’uomo si è poi ripreso completamente senza complicazioni dovute all’inserimento o all’intervento stesso.

Il professor Giulio Garaffa, uro-andrologo presso la clinica privata di salute maschile International Andrology di Londra, ha dichiarato al MailOnline che questo caso è uno dei più “estremi” di inserimento uretrale di cui abbia sentito parlare.

Gli esperti hanno già segnalato un aumento del numero di uomini che hanno problemi di sounding negli ultimi anni.

Le motivazioni dietro questa pratica sessuale, a detta degli esperti, possono essere ricercate nella volontà di provare nuove attività sessuali, in disturbi mentali o in tentativi “fai da te”, estremamente sconsiderati, di curare problemi di minzione o mantenimento dell’erezione.

Si tratta, però, di una pratica molto pericolosa che può causare gravi problemi di salute e complicazioni, come infezioni, a chi la pone in essere. Aggravata dalla circostanza che, spesso, i pazienti esitano a rivolgersi ad un medico, causa sensi di colpa o imbarazzo.