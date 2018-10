LIMA – Il tradimento non è sempre una cosa facile da scoprire, ma per un uomo peruviano, la tecnologia è stata dalla sua parte. Street View di Google Maps ha infatti immortalato proprio quello che il marito sospettava sulla sua compagna. Come scritto dalla rivista Todo Noticias, l’uomo era da tempo preoccupato ed incerto riguardo alla fedeltà della moglie, ma la scoperta del tradimento è accaduta per caso. L’uomo era su Google Maps e stava esplorando le aree più romantiche della città di Lima tra cui il Ponte dei Sospiri di Barranco che è una delle zone frequentate da coppie di diverse età, quando ha visto proprio quello che temeva. Sua moglie era seduta su una panchina con uno uomo sdraiato con la testa sulle gambe della donna la quale gli stava accarezzando il viso.

Ovviamente Google ha coperto i volti dei due per motivi di privacy ma nonostante questo l’acconciatura dei capelli e l’abbigliamento erano inconfondibili e l’uomo ha dunque concluso che quella donna era proprio sua moglie. Messa di fronte a questa palese evidenza la donna ha confessato il tradimento che ha poi portato alla rottura del rapporto tra i due.