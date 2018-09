ROMA – Ha trovato sul computer della moglie che lavora come hostess un file con tutti i nomi dei passeggeri con cui l’aveva tradito ed è impazzito. Il marito ha così pubblicato i nomi dei fedifraghi, mettendo nei guai non solo la moglie ma anche i suoi amanti. La compagnia aerea Klm/Air France per cui la donna lavora però ha sostenuto la sua dipendente e ha bandito per 5 anni da tutti i suoi voli il marito tradito.

La protagonista di questa vicenda, raccontata dal Corriere della Sera, è una hostess di 48 anni e madre di quattro figli. Da almeno un paio di anni la donna aveva rapporti extraconiugali sui voli su cui lavorava e ne teneva nota in un file sul suo pc. Il marito però ha trovato il “diario segreto”, dove oltre ai nomi erano annotati anche cognomi e orari, ed è impazzito.

L’uomo ha deciso di vendicarsi rendendo i tradimenti pubblici, ma forse non si aspettava la reazione della compagnia aerea. La Klm infatti ha sottolineato, dopo una indagine interna, che la condotta della hostess non ha mai messo in pericolo i passeggeri e così ha deciso di denunciare il marito tradito “per aver diffamato il nostro organico, e dopo appurata indagine interna è emerso che la sicurezza dei passeggeri non è mai stata messa in pericolo”.