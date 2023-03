Una studentessa di 17 anni vicentina, Giorgia Trocciola, è stata travolta e uccisa da un’auto mentre stava attraversando sulle strisce davanti alla Doherty High School, a El Paso, Colorado, negli Stati Uniti.

Travolta da un’auto sulle strisce: 17enne italiana muore negli Stati Uniti. Le prime notizie

Secondo un’indagine preliminare del dipartimento di polizia di Colorado Springs, la ragazza si trovava ad un passaggio pedonale davanti alla scuola quando un veicolo è passato con il semaforo rosso e l’ha investita. Sui social il padre della 17enne ha scritto un post allegando alcune foto della figlia a commento della frase: “Ringraziare tutti sarebbe ora impossibile.. siete tantissimi e di questo ve ne sono grato. In pochi scatti si può capire la mia ‘bambina’ chi fosse. Matta, sincera, profonda unica. Qui negli Stati Uniti dove io e mia moglie ci troviamo, nella sua scuola hanno creato un motto #LLG che tradotto significa ‘Vivi Come Giorgia’. Praticamente la conoscevano e amavano tutti. Io, Mery e Azzurra e tutta la mia famiglia vi ringraziamo per l’affetto che ci state dando, ve lo scrivo con il cuore”.

Sulla tragedia è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. “Ho appreso con profondo dispiacere e commozione della morte prematura della nostra connazionale avvenuta negli Stati Uniti in un tragico incidente stradale – dice -. La mia vicinanza va alla famiglia, agli amici, alle compagne della squadra di baseball con cui condivideva la passione per lo sport. Queste sono le notizie che non vorremmo mai ricevere. Questo è un lutto che colpisce nel cuore”, conclude Zaia.