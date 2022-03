Anche il cecchino più letale al mondo, Wali, si trova in Ucraina a combattere contro l’esercito russo. Canadese, ha partecipato alla guerre in Iraq e Afaganistan e fa parte dell’unità d’èlite JTF-2.

Chi è Wali, il cecchino che ora combatte contro i russi

Wali (questo il suo nome di battaglia: significa protettore o guardiano in arabo), è un 40enne militare canadese che in Iraq ha combattuto contro i miliziani dell’Isis e partecipato alla guerra in Afganistan nel 2009 e nel 2011, riuscendo a eliminare con il suo fucile di precisione un altissimo numero di nemici. Il gruppo a cui appartiene, l’unità d’èlite JTF-2, ha fatto registrare il record di uccisione a distanza a una distanza pari a 3.540 metri.

Quando è partito per l’Ucraina, ha portato con sé solo uno zaino, una maschera antigas, una tuta ghillie (la mimetica usata dai cecchini), un binocolo e la giacca da combattimento usata in Afghanistan. Di Wali si dice sia in grado di uccidere un uomo sparandogli da più di 3 chilometri di distanza: nel giugno 2017, in Iraq, ha sparato a un jihadista all’incredibile distanza di 3.540 metri, la più lunga dalla quale un cecchino abbia mai colpito un bersaglio, un record mondiale.

Nella vita è un programmatore e tecnico informatico

Nella vita di tutti i giorni è un programmatore e tecnico informatico, ha una moglie e un figlio. “Mia moglie – racconta – si è opposta all’idea, e questa è stata la parte più difficile della decisione. Ma devo aiutarli perché ci sono persone qui che vengono bombardate solo perché vogliono essere europee e non russe”.